Американцы хотят испытывать в Украине лекарства от Covid-19: в Минздраве объяснили, почему выбрали нас

Американская фармацевтическая корпорация предложила Украине протестировать лекарства для лечения и профилактики коронавируса.

Об этом говорит в своём интервью для "Апостроф" главный санврач Украины Игорь Кузин.

Кузин объяснил, что американцы обратились именно к нам, потому что Украина всегда открыта для подобных предложений, данная сфера хорошо работает и отрегулирована правительством. В Украине существует национальный реестр клинических исследований, где можно увидеть отчёты про все исследования, которые проводятся на территории страны.

"Сейчас уже 5 таких исследований завершены, еще большая их часть находится в процессе или на старте" – делится Игорь Кузин.

Как отмечает санврач, предложение поступило 12 июля. Подобные исследования препаратов в Украине государство не инициирует, в большинстве случаев это делает фармацевтический сектор.

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