В Украину вновь возвращается жара: синоптики дали прогноз на вторник, 27 июля

После затяжных дождей в Украину возвращается жара, синоптики поделились прогнозом на вторник, 27 июля.

О погоде в Украине подробно рассказала в своём Facebook синоптик Наталья Диденко.

Как сообщает Наталья, сильной жары пока что не будет, но солнце всё же немного попечёт: максимальная температура воздуха будет составлять +28…+33 градуса.

"Приоритет ближайших июльских дней – водичка" – шутит синоптик.

Дожди ожидаются только в западных регионах Украины. Также краткосрочные осадки пройдут в Винницкой и Житомирской областях. Остальная территория страны останется сухой.

В Киеве предположительная температура на вторник около +30 градусов, дождь маловероятен.

Самыми жаркими регионами станут Юг и Восток Украины, а также Днепр с близлежащими районами. Самый свежий воздух будет на Западе.

Наталья советует прикрывать голову от солнца, носить одежду из лёгких тканей и иметь при себе бутылочку воды. Не рекомендует увлекаться кондиционерами во избежание простуды.

Погодной картой делится Укргидрометцентр:

Погода в Европе оставляет желать лучшего, о последствиях сильных осадков в Британии и Швейцарии ранее писал "Телеграф".