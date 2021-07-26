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В Украину вновь возвращается жара: синоптики дали прогноз на вторник, 27 июля

В Украину вновь возвращается жара: синоптики дали прогноз на вторник, 27 июля
23:34 Пн, 26 Июль 2021 Телеграф

После затяжных дождей в Украину возвращается жара, синоптики поделились прогнозом на вторник, 27 июля.

О погоде в Украине подробно рассказала в своём Facebook синоптик Наталья Диденко.

Как сообщает Наталья, сильной жары пока что не будет, но солнце всё же немного попечёт: максимальная температура воздуха будет составлять +28…+33 градуса.

"Приоритет ближайших июльских дней – водичка" – шутит синоптик.

Дожди ожидаются только в западных регионах Украины. Также краткосрочные осадки пройдут в Винницкой и Житомирской областях. Остальная территория страны останется сухой.

В Киеве предположительная температура на вторник около +30 градусов, дождь маловероятен.

Самыми жаркими регионами станут Юг и Восток Украины, а также Днепр с близлежащими районами. Самый свежий воздух будет на Западе.

Наталья советует прикрывать голову от солнца, носить одежду из лёгких тканей и иметь при себе бутылочку воды. Не рекомендует увлекаться кондиционерами во избежание простуды.  

Погодной картой делится Укргидрометцентр:

Погода в Европе оставляет желать лучшего, о последствиях сильных осадков в Британии и Швейцарии ранее писал "Телеграф".

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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