Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)
В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)
В Воронеже не сели: Boeing 737, летевший в Турцию на одном двигателе, отправили в Москву
В Воронеже не сели: Boeing 737, летевший в Турцию на одном двигателе, отправили в Москву
Между молотом и наковальней: как действовать Украине в условиях конфликта Китая и США
Между молотом и наковальней: как действовать Украине в условиях конфликта Китая и США

Украинцы не заслуживают медалей Олимпиады - главред "Телеграфа" Ярослав Жаренов о хейтерах Дарьи Билодид

Украинцы не заслуживают медалей Олимпиады - главред "Телеграфа" Ярослав Жаренов о хейтерах Дарьи Билодид
14:29 Сегодня Телеграф Facebook

В Украине хейтят спортсменов в соцсетях за результаты, но при этом закрываются базы подготовки, спортсменам не хватает профессиональных тренеров. Медалистов Олимпиады в Токио тренируют их родители. 

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

"Скажу непопулярное, но украинцы не заслуживают медали Олимпиады. Если у кого-то сомнения на этот счет, то зайдите в комментарии под постами Билодид и Харлан в Инстаграми. Оказывается, бронзовая медаль на главных спортивных стартах пятилетки уже поражение и провал.

Вчерашние "эксперты по футболу" сегодня переключились на олимпийцев. А может кто-то потратит минуту времени и загуглит, кто тренирует наших медалистов? Подскажу: Дарья Билодид - родители, Рейзлин - отец. Аналогичная история с Василием Ломаченко. Талантливых тренеров, которые работают в Украине, единицы, системы подготовки как спортсменов, так и тренеров нет, инфраструктуры нет. И ничего, но медаль Олимпиады в таких условиях - это провал, ага.

Вспомните Авраменко, который взял золото в фристайле на последних зимних ОИ. И вспомните единую базу по подготовке в этом виде спорта. Она была в Николаеве, но в этом году (через три года после исторического Золотая ОИ) базу закрыли.

Лучшая команда Украины по волейболу "Барком-Летучие" мыши играет в чемпионате Польши, потому что здесь просто нет конкурентов. О каких медали может идти речь, когда профессиональный спорт в Украине отсутствует и никому не нужен.

Все победы Украины происходят не благодаря, а вопреки, к сожалению ".

Ранее "Телеграф" писал, что Ольга Харлан разоткровенничалась в соцсетях после сенсационного поражения в Токио.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 287

Все по теме:

Ольга Харлан, Блог, Олимпиада-2020, Дарья Билодид, Олимпиада в Токио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
03 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
04 Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
05 Победителю триатлона на Олимпиаде в Токио стало плохо после финиша
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)
Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)
В Тунисе протест у здания парламента перерос в столкновения, в ход пошли камни и бутылки: в чем причина (фото, видео)
В Тунисе протест у здания парламента перерос в столкновения, в ход пошли камни и бутылки: в чем причина (фото, видео)
На Львовщине из поезда прямо на железнодорожные пути выпал парень: подробности
На Львовщине из поезда прямо на железнодорожные пути выпал парень: подробности
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь