Украинцы не заслуживают медалей Олимпиады - главред "Телеграфа" Ярослав Жаренов о хейтерах Дарьи Билодид

В Украине хейтят спортсменов в соцсетях за результаты, но при этом закрываются базы подготовки, спортсменам не хватает профессиональных тренеров. Медалистов Олимпиады в Токио тренируют их родители.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

"Скажу непопулярное, но украинцы не заслуживают медали Олимпиады. Если у кого-то сомнения на этот счет, то зайдите в комментарии под постами Билодид и Харлан в Инстаграми. Оказывается, бронзовая медаль на главных спортивных стартах пятилетки уже поражение и провал.

Вчерашние "эксперты по футболу" сегодня переключились на олимпийцев. А может кто-то потратит минуту времени и загуглит, кто тренирует наших медалистов? Подскажу: Дарья Билодид - родители, Рейзлин - отец. Аналогичная история с Василием Ломаченко. Талантливых тренеров, которые работают в Украине, единицы, системы подготовки как спортсменов, так и тренеров нет, инфраструктуры нет. И ничего, но медаль Олимпиады в таких условиях - это провал, ага.

Вспомните Авраменко, который взял золото в фристайле на последних зимних ОИ. И вспомните единую базу по подготовке в этом виде спорта. Она была в Николаеве, но в этом году (через три года после исторического Золотая ОИ) базу закрыли.

Лучшая команда Украины по волейболу "Барком-Летучие" мыши играет в чемпионате Польши, потому что здесь просто нет конкурентов. О каких медали может идти речь, когда профессиональный спорт в Украине отсутствует и никому не нужен.

Все победы Украины происходят не благодаря, а вопреки, к сожалению ".

Ранее "Телеграф" писал, что Ольга Харлан разоткровенничалась в соцсетях после сенсационного поражения в Токио.