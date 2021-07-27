После выходных в Украине снова резко подскочило число больных коронавирусом: сводка на 27 июля

За сутки вторника, 27 июля в Украине коронавирусной инфекцией заболели 681 человек, среди них 37 детей и 5 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

За сутки вторника:

госпитализированы - 266 человек.

летальных случаев – 27.

выздоровели – 515.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР - 22330 человек,

◾️ методом ИФА - 8918 человек,

◾️ экспресс-тестами - 13491 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2249344 лица;

◾️ выздоровели - 2184880 человек;

◾️ летальных случаев - 52 876;

◾️ проведения ПЦР-тестов - 11301274.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве - (188), по областям: - Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41).

Ранее Телеграф сообщал о том, что в Закарпатской области зафиксировали шесть новых подозрений на штамм коронавируса "Дельта". Большинство заболевших украинцев посещали Российскую Федерацию.