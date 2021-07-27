После выходных в Украине снова резко подскочило число больных коронавирусом: сводка на 27 июля

За сутки вторника, 27 июля в Украине коронавирусной инфекцией заболели 681 человек, среди них 37 детей и 5 медработников.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
За сутки вторника:
госпитализированы - 266 человек.
летальных случаев – 27.
выздоровели – 515.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 22330 человек,
◾️ методом ИФА - 8918 человек,
◾️ экспресс-тестами - 13491 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2249344 лица;
◾️ выздоровели - 2184880 человек;
◾️ летальных случаев - 52 876;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 11301274.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве - (188), по областям: - Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41).
Ранее Телеграф сообщал о том, что в Закарпатской области зафиксировали шесть новых подозрений на штамм коронавируса "Дельта". Большинство заболевших украинцев посещали Российскую Федерацию.