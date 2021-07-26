Штамм коронавируса "Дельта" прогрессирует: на Закарпатье зафиксированы шесть новых случаев

В Закарпатской области зафиксировали шесть новых подозрений на штамм коронавируса "Дельта". Об этом в понедельник, 26 июля, рассказала врач-эпидемиолог Закарпатского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Любовь Данич, передает Укринформ.

По ее словам, большинство заболевших украинцев посещали Российскую Федерацию.

"Подозрения были выявлен у молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Некоторые лечатся амбулаторно, остальные – в стационаре. Кроме ого, два случая на подозрение нового штамма были зафиксированы в Ужгороде", – сказала она.

Она отметила, что в Киеве уже были проведены молекулярно-генетические исследования на основе биоматериала людей, у которых подозрение на новый штамм. Результаты показали мутацию коронавируса, но окончательные данные ожидаются из европейской лаборатории.

Как писал "Телеграф", в ВОЗ не исключают сценарий новой вспышки коронавируса в Украине, согласно которому индийский штамм "Дельта" может начать активно распространяться уже в конце августа.

Кроме того, во Львовской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом, спровоцированного штаммом "Дельта".

Напомним, в Украине появились тесты для выявления штамма "Дельта". Пройти его пока что можно в столице. Это стало возможным после того, как в Киеве зафиксировали первые случаи заражения.