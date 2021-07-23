В Украине есть тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта"

В Украине появились тесты для выявления штамма "Дельта". Пройти его пока что можно в столице. Это стало возможным после того, как в Киеве зафиксировали первые случаи заражения. Об этом в пятницу, 23 июля, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Олег Рубан.

По его словам, в Киеве уже появились тесты, в связи с этим новые случаи заражения будут отслеживать и фиксировать. Также он отметил, что в стране новый штамм коронавируса циркулирует уже практически два месяца.

"Относительно пандемии - в приоритете сегодня идет Дельта-возбудитель, и он будет приоритетным в циркуляции", - резюмировал он.

Как ранее писал "Телеграф", в Александровской клинической больнице Киева выявили первых шесть случаев заболевания штаммом "Дельта".

Также мы писали о том, что на штамм коронавируса "Дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться девять десятых новых случаев заражения COVID-19 в Европейском Союзе.