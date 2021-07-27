Пандемия развила в людях чувство одиночества

За время пандемии в Евросоюзе много людей сейчас чувствующих себя одинокими.

Об этом во вторник, 27 июля, говорится в докладе Европейского Объединенного исследовательского центра

По результатам исследования выяснилось, что каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, и роме того, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах в четыре раза.

В 2016 году около 12% жителей Евросоюза чувствовали себя одинокими, а вот во время пандемии эта цифра увеличилась до 25%.

Во всем мире проблема одиночества стоит одинаково перед всеми возрастными категориями. Также это не влияет на то, человек живот в городе или в сельской местности.

Вице-президент ЕК по вопросам демографии Дубравка Шуйца отметила, что из-за коронавируса появились такие проблемы, как "самоизоляция" и "одиночество", а к этому никто не был готов.

"Это было и ранее, но общество не уделяло этим проблемам большого внимания. Сейчас нужно подумать, как решать это, в условиях данной ситуации", - сказала Шуйца.

Как писал "Телеграм", 27 июля в Украине коронавирусной инфекцией заболели 681 человек, среди них 37 детей и 5 медработников.