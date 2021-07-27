На главном мусорном полигоне Киева заявляют об угрозе катастрофы из-за СБУ: подробности

Сотрудники Службы безопасности Украины проверку на мусорном полигоне Киеве. В связи с этим работа временно прекращена на этом участке.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба "Киевспецтранс".

"Сегодня около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов № 5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что полигон № 5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку столицы и еще Обухова, а также несколько населенных пунктов Киевской области.

Остановка работы работы может привести к ухудшению санитарно-эпидемической ситуации в Киеве и области.

Следователи СБУ видят в действиях должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" относительно захоронения отходов на полигонах № 5 и № 6 признаки уголовного преступления по статье 441 УКУ "Экоцид".

В ЧАО "Киевспецтранс" считают, что действуют исключительно в рамках законов Украины, и готовы "предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города".

Как писал "Телеграф", в сети появились слухи о том, что сеть АЗС Glusko, которую связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, возобновила работу. Ранее ее обвиняли в реализации некачественных нефтепродуктов и их незаконном ввозе с территории РФ.