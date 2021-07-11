СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)

В сети появились слухи о том, что сеть АЗС Glusko, которую связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, возобновила работу. Ранее ее обвиняли в реализации некачественных нефтепродуктов и их незаконном ввозе с территории РФ.

В воскресенье, 11 июля, на 106 автозаправок сети наведались с проверкой сотрудники ГФС и СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы в Фейсбук.

"По результатам осмотра, правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен", - говорится в сообщении.

В ГФС также добавили, что в случае обнаружения нарушений, деятельность сети "будет оценена надлежащим способом".

Как сообщалось ранее, недавно появилась информация, что новым владельцем сети Glusko намеревалась стать азербайджанская SOCAR. Впрочем, в Антимонопольном комитете сообщили, что такой запрос к ним не поступал.