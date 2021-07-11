Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Киеве спасли парня, оказавшегося под опорой моста Метро в Днепре (фото)
В Киеве спасли парня, оказавшегося под опорой моста Метро в Днепре (фото)
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей
Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей
ДТП с маршруткой на Гостомельском шоссе: появились данные о пострадавших (эксклюзивные фото)
ДТП с маршруткой на Гостомельском шоссе: появились данные о пострадавших (эксклюзивные фото)

СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)

СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В сети появились слухи о том, что сеть АЗС Glusko, которую связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, возобновила работу. Ранее ее обвиняли в реализации некачественных нефтепродуктов и их незаконном ввозе с территории РФ.  

В воскресенье, 11 июля, на 106 автозаправок сети наведались с проверкой сотрудники ГФС и СБУ. 

Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы в Фейсбук.

"По результатам осмотра, правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен", - говорится в сообщении. 

В ГФС также добавили, что в случае обнаружения нарушений, деятельность сети "будет оценена надлежащим способом". 

Как сообщалось ранее, недавно появилась информация, что новым владельцем сети Glusko намеревалась стать азербайджанская SOCAR. Впрочем, в Антимонопольном комитете сообщили, что такой запрос к ним не поступал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

Все по теме:

СБУ, АЗС, ГФС, Обыски, Glusko.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
02 Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
03 Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
04 Популярное средство для лечения COVID-19 признано бесполезным
05 Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
&quot;АлкоГетто&quot;: очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
&quot;К знаниям надо тянуться, но лучше в юбке...&quot;: Лесю Никитюк потроллили из-за фото с книгами
"К знаниям надо тянуться, но лучше в юбке...": Лесю Никитюк потроллили из-за фото с книгами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь