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Неравенство - это часть жизни, но узнавать об этом на детской площадке, как это было в Питере, явно рано

Неравенство - это часть жизни, но узнавать об этом на детской площадке, как это было в Питере, явно рано
23:38 Вт, 27 Июль 2021 Телеграф скриншот

Человеческое общество действительно не равно, и одним изначально достается больше, чем другим. Точно также у одних с рождения больше шансов на благополучные перспективы в жизни, чем у других. Однако случаи, подобные произошедшему недавно в Санкт-Петербурге (РФ), где женщина прогнала с детской площадки детей с с ограниченными возможностями здоровья, не должны происходить.

Об этом размышляет и пишет на своей странице в соцсети Facebook украинская журналистка Анна Ковальчук.

"Видели это тошнотворное видео из Питера, где хозяйка жизни прогоняет с детской площадки особых детей, потому что они не живут в доме, а лишь посещают занятия, в то время как у нее «квартира 137 метров»?

(Речь идет о видео, которое мы публикуем ниже)

Это невыносимо видеть и слушать, какой-то ад вне очереди.

Естественная реакция на даму однозначная, вплоть до позывов к членовредительству, но с каким-то очень неприятным привкусом, что мы недалеко ушли.

У нас в ЖК очень симпатичная детская площадка. Карусели, горки, какие-то новомодные приблуды для сопливых.

Через пару месяцев после ввода в эксплуатацию ее обнесли забором и закрыли на замок-таблетку, чтоб вечерами лавочки не облюбовали под распитие пива, а также, а на самом деле в основных - чтобы дети из соседних домов не пользовались инфраструктурой.

Это была какая-то такая несусветная дичь, что я искренне пожелала организатору возведения ограды только одного - чтобы однажды он стоял на воротах и объяснял рендомному ребенку, что нет, он не может тут поиграть, потому что его папа мало зарабатывает. А потом попробовал уснуть.

В другом доме, где я часто бываю, площадка еще шикарней, там вообще прям космос. Но территория ЖК закрыта, и доступа к каруселям извне априори нет, чему я малодушно порадовалась (да, это очень непоследовательно, но если проблемы не видно, то ее какбе и не существует, а срачи в домовых чатах не относятся к числу моих любимых занятий).

Безусловно, люди не равны друг другу и материально в том числе.

В гениальном тексте GQ об изнанке Оксфорда (подставьте любой статусный университет) с безжалостной жестокостью описано, как «талантливые черные математики из неблагополучных семей» равноправно крутятся в инкубаторе три года, напоследок гордо фотографируются с дипломом и счастливыми ролителями, после чего возвращаются в ту же среду, из которой вышли три года ранее, а их недавние соседи по общежитию уходят в дальнее плавание по коридорам власти».

Неравенство - это часть жизни, все это равно или поздно понимают, принимают, делают выводы и предпринимают действия (или нет).

Но узнавать об этом на детской площадке явно рановато", - резумирует Ковальчук.

Стоит отметить, что позже местный Telegram-канал "Mash на Мойке" нашел женщину, прогнавушю с площадки детей с аутизмом. В Комментарии она заявила, что прогнала детей потому, что они молчали, что заинтересовало маленькую внучку женщины.

Как сообщалось, в середине июля в российском Улан-Удэ россиянка чуть не отрезала дочери палец "в воспитательных целях".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Россия, Ребенок, Санкт-Петербург, Женщина, Аутизм, Детская площадка, Блог, Выгнали, Анна Ковальчук.
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