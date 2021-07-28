Вступительная кампания-2021: для украинских абитуриентов наступил судьбоносный день

В среду, 28 июля, будут обнародованы рейтинговые списки абитуриентов, и станет известно, кто из них получил желанное бюджетное место.

На сайте Единой электронной базы по вопросам образования напротив заявления, по которому абитуриент поступил на бюджет, изменится статус с "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано к зачислению". Если же статус останется неизменным, то будущий студент автоматически участвует в конкурсе на контрактное место.

Отметим, что поступающие обязаны предоставить вузам оригиналы документов до 18:00 2 августа, а само зачисление на бюджет состоится 9-го.

К слову, в этом году украинцы подали более 1,7 млн заявлений - это намного больше, чем в 2020-м (около 1 млн). Лидерами среди вузов, куда в этом году хочет поступить молодежь, стали КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко и КПИ им. Сикорского. А в ТОП-5 самых популярных направлений попали:

- Филология – 76 371 заявление;

- Право – 67 720 поданных заявлений;

- Компьютерные науки – 66 123;

- Менеджмент – 62 227;

- Инженерия программного обеспечения – 43 618.

Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему советника ректора одного из частных высших учебных заведений, который за взятки продавал дипломы тем, кто фактически не учился и не сдавал экзаменов.