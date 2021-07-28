"Аллея звезд" и президентская премия – почему ради россиянина Алексея Житника унижают украинских спортсменов и подставляют Зеленского

Российский гражданин Алексей Житник все чаще стал появляться в новостях – поначалу о нем писали в связи с назначением денежной стипендии со стороны президента Украины, а затем его имя запечатлели на киевской "звездной аллее". Такое внимание к спортсмену из России все больше настораживает, ведь множество более достойных украинских спортивных деятелей остаются в тени.

14 июля в Киеве на "Аллее славы" появилось два новых знака в виде звезды – на одном из символов отпечатано имя и фамилия российского хоккеиста Алексея Житника. В тот же день на этой дорожке появились еще два имени – футболиста Алексея Михайличенко и трехкратной паралимпийской чемпионки по пауэрлифтингу Лидии Соловьевой. Все они участвовали в Олимпийских играх, с ними проблем нет, а вот к Житнику вопросов много. Причем, с каждым днем его фигура оказывается засвечена все в более скандальном свете.

Начнем по порядку. В день вручения почетного знака Житник рассказал, что ему позвонили в США и якобы сообщили о таком решении – поместить его фамилию на "Аллею звезд".

"Когда мне неделю назад позвонили в США и пригласили на это событие, был немного удивлен, не ожидал этого признания", – сказал Житник в комментарии СМИ. Что же, оставим на его совести правдивость таких слов, но попытаемся обратиться к фактам.

Российский хоккеист Алексей Житник довольно известен. Он воспитанник школы киевского "Сокола", двухразовый олимпийский чемпион. В первый раз попал на Олимпиаду в 1992 году в Альбервиле – в составе сборной СНГ, которая завоевала золотую медаль. Однако Житник на тот момент уже не имел отношения к украинскому хоккею, ведь с 1991 года играл в российском ЦСКА. Начиная с распада СССР, этот спортсмен никогда больше не связывал свою спортивную карьеру с Украиной. И его попадание в сборную СНГ произошло благодаря участию в российском чемпионате и московской команде ЦСКА. Второй раз Житник оказался на Олимпиаде 1998 года в Нагано в составе сборной России – тогда команда РФ получила серебряную медаль.

Помимо этого Житник входит в десятку по количеству матчей в NHL (1085) среди всех российских хоккеистов. Житник играл в "Континентальной хоккейной лиге", где провел 124 матча. На трех чемпионатах мира играл за сборную России, так, например, в сезоне 2008-2009 годов. И даже был капитаном российской сборной по хоккею. К слову, в октябре прошлого года "Федерация хоккея России" поздравила с днем рождения Житника именно как российского хоккеиста. По данным авторитетного журнала Forbes, еще в 2005 году Житник получил российское гражданство. В своих интервью он рассказывает, что выходил на лед с желто-синей нашивкой, как бы подразумевая, что он родом из Киева. Но это все слова – в реальной жизни, в хоккейной карьере он навсегда остался российским спортсменом. И Россия была выбором Житника, о чем он сам заявлял в интервью, оправдывая себя тем, что все родом из СССР.

В своей риторике Житник по отношению к России всегда нейтрален. В январе 2021 года он общался с российским сайтом "Спорт-Экспресс" и ни словом не заикнулся ни о войне на Донбассе, ни об аннексии Крыма. Казалось бы, получив пост президента киевского хоккейного клуба "Сокол", живя на два дома – Киев и Нью-Йорк (там у него дети), можно было сказать или намекнуть российским журналистам о войне со стороны РФ. Если верить данным Youcontrol, Житник владеет ООО "Підгірський алмаз", занимающимся строительством, то возможно проявить солидарность с украинской армией, которая на Донбассе защищает народ и Житника, в частности, спокойно находящегося в Киеве. Но он ничего подобного не говорит.

По сути, Житник ведет гибридную войну против Украины, подобно тому, как ведут боевые действия его сограждане со стороны РФ. Он закончил свою успешную карьеру как хоккеист и начал вести себя как политик, причем, недорогого пошива. На данный момент есть два Житника: первый - успешный спортсмен, а второй - исполняющий чью-то миссию в деструктивных действиях против украинского хоккея. Его имя периодически звучит в разных скандалах, касающихся спорта.

На этом фоне неоднозначность фигуры Житника усиливается еще одним моментом – денежным пособием со стороны украинского государства. Напомним, что в 2020 году президент Владимир Зеленский назначил президентские стипендии для выдающихся, а также молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта, и их тренеров. Данный указ издан в соответствии с приказом Зеленского от 13 ноября 2019 года, которым были введены 350 стипендий президента для спортсменов и тренеров.

В соответствии с президентским указом, стипендии из государственного бюджета Украины выплачиваются в течение двух лет. Их размер достигает 13 прожиточных минимумов – на данный момент это чуть более 30 тыс. грн.

Возникает логичный вопрос – зачем богатому Житнику, живущему в США, имеющему свой бизнес, эти деньги? Разве у нас спортсмены-ветераны все обеспечены и не нуждаются в материальных пособиях? Да не раз приходилось слышать, как украинские спортсмены, приложившие руку к национальным успехам, бедствуют и им необходима даже минимальная материальная помощь!

Какая цель награждения российского гражданина, который не имеет прямого отношения к украинскому спорту и, тем более, к олимпийским играм под флагом Украины? Ведь кандидатуру Житника подавала спортивная комиссия при Минспорте, зная, что это самая неоднозначная фигура в современной спортивной украинской истории. Зачем вводить в заблуждение президента Зеленского и подкладывать такую бумагу для подписи, тем самым вредить главе государства, на которого выливается негатив украинцев? Например, в новости на сайте "Трибуна" первый комментарий сразу же повторяет вышеуказанные тезисы этой статьи: "А Житнику за какой ...? Или у нас теперь всем, кто с радостью выступал за Россию, будут стипендии раздавать?", "Їм (власти, – ред.) какая разніца кому! Навіть якщо житник мільйонер...". Подобного "гласа народа" полным-полно под новостями с этим российским спортсменам.

Все происходящее с Житником можно описать в двух моментах. Первое – его лоббируют олигархи, причем те, для которых российское гражданство даже в плюс. Получается, что в украинский спорт, по сути, запускают пророссийского активиста, задача которого приносить скандалы и сеять смуту. И второе – самое важное – украинского президента подставляют спортивные чиновники, имеющие свой материальный интерес с теми же олигархами. Тем самым, имиджу Офиса Президента наносится дополнительный вред, доверие людей к действиям главы государства, даже в спортивной сфере, снижается. Этот момент можно назвать спортивной диверсией против государства, против здравого смысла, против Украины.

По большому счету – россиянин Житник в украинском спорте – это подобие террориста, только вместо бомб и автоматов у него более опасное оружие – идеологическое. Пример Житника показывает, что даже, если он гражданин страны-агрессора – Российской Федерации, – то ему не только не создают препятствия в публичной политике, но всячески пытаются делать из него дутую "звезду". Это видно всем, причастным к спорту, и вероятнее всего, также станет понятно власти, но не будет ли поздно? Ведь положение с Житником показывает, что таким циничным образом можно подрывать все идеалы, в которые верят украинцы после Майдана – и осознание этого не может не приносить боль.