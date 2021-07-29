В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными

В Национальной полиции рассказали, что могут сделать украинцы, ставшие свидетелями жестокого обращения с животными.

Как сообщили копы в официальном Телеграмм-канале, свидетели садистских действий ни в коем случае не должны оставаться в стороне: первым делом нужно звонить по номеру 102.

На вызов непременно отреагируют полицейские, которые напоминают: за жестокое обращение с животными, за причинение ему физической боли, страданий, которые не повлекли увечий или гибели, садисту грозит до 5100 гривен штрафа. Впрочем, в более тяжелых случаях ему могут дать до трех лет тюрьмы.

Копы также напоминают: украинцы могут подарить дом и тепло спасенному коту или собаке, которые ранее подвергались жестокому обращению.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Скадовске, на берегу Черного моря, мужчина носил крокодила с заклеенной скотчем пастью и предлагал желающим подержать его на руках и сфотографироваться. Шокирующие кадры опубликовали в сети.