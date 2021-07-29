Когда День сисадмина: история праздника и поздравления в открытках

В век всеобщей компьютеризации работа системных администраторов очень важна, ведь именно они обеспечивают бесперебойную работу компьютеров и корпоративных сетей, поддерживая информационную жизнь в компаниях. Ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля, поэтому в 2021 году праздник выпадает на 30 июля.

Впервые День системного администратора был отмечен 28 июля 1999 года в США, и привлек внимание к данной профессии американец, сисадмин с 20-летним стажем Тед Кекатос (Ted Kekatos).

Системный администратор - это тот сотрудник, который следит за безопасностью в сети организации и неприкосновенностью данных компании.

Одной из основных традиций этого праздника является поздравления с профессиональным праздником и дарения подарков знакомым системным администраторам.

В честь предстоящего праздника "Телеграф" сделал подборку прикольных поздравительных открыток и картинок с Днем системного администратора.

Источник: ixbt.com

Источник: krut-art.ru

Источник: glavred.info

Источник: habr.com

Источник: infotel.ua

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 29 июля, отмечается народный праздник Финогеев день.