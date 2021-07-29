Когда День сисадмина: история праздника и поздравления в открытках

В век всеобщей компьютеризации работа системных администраторов очень важна, ведь именно они обеспечивают бесперебойную работу компьютеров и корпоративных сетей, поддерживая информационную жизнь в компаниях. Ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля, поэтому в 2021 году праздник выпадает на 30 июля.
Впервые День системного администратора был отмечен 28 июля 1999 года в США, и привлек внимание к данной профессии американец, сисадмин с 20-летним стажем Тед Кекатос (Ted Kekatos).
Системный администратор - это тот сотрудник, который следит за безопасностью в сети организации и неприкосновенностью данных компании.
Одной из основных традиций этого праздника является поздравления с профессиональным праздником и дарения подарков знакомым системным администраторам.
В честь предстоящего праздника "Телеграф" сделал подборку прикольных поздравительных открыток и картинок с Днем системного администратора.
Источник: ixbt.com
Источник: krut-art.ru
Источник: glavred.info
Источник: habr.com
Источник: infotel.ua
Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 29 июля, отмечается народный праздник Финогеев день.