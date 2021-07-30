Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию
Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом

День Марины Лазаревой 30 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот праздник

День Марины Лазаревой 30 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот праздник
00:01 Сегодня Телеграф

В пятницу, 30 июля, почитается память двух святых - Маргариты Антиохийской (она же - православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Также в этот день отмечаются праздники: День системного администратора и Международный день дружбы.

По преданию, святая Маргарита родилась в Антиохи, и когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Однажды, очарованный красотой Маргариты, римский префект Олимврий предложил ей брак, но при условии отречения от Христа. Девушка отказалась и префект приказал ее казнить.

Марина Антиохийская

Источник: Азбука веры

Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август

В один день с Мариной, 30 июля, поминают пресвитерия Лазаря Галисийского. Во взрослом возрасте святой принял постриг и поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. К нему приходили множество верующих, в результате чего образовалась община, а позже - монастырь.

Лазарь Галисийский

Источник: tatmitropolia.ru

Народные приметы 30 июля

  • Если гроза случилась - осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели.

  • Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.

  • Днем очень жарко, а ночью холодает - следующий день будет ясным и солнечным.

Что запрещено делать 30 июля

  • 30 июля запрещено смотреть на молнии. Верили, что так можно ослепнуть и навлечь на свой дом беды.

  • Не следует в этот день принимать судьбоносные решения, связанные с браком - предпринятые шаги (признание в любви, предложение руки и сердца) окажутся ошибочными.

  • Не рекомендуется шуметь в лесу. Верили, что такое поведение привлечет внимание темных сил.

В этот день отмечаются именины Марины. Красивые открытки и картинки с Днем ангела Марины смотрите ниже.

Именины Марины открытки

Источник: bonnycards.ru

Именины Марины открытки

Источник: bonnycards.ru

Именины Марины открытки

Источник: bonnycards.ru

Именины Марины открытки

Источник: bonnycards.ru

Именины Марины открытки

Источник: bonnycards.ru

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца этой недели в Украине будет докучать сильная жара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

Все по теме:

Традиции, Приметы, Поздравления, Праздники, Запреты, Открытки, Именины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
02 Отдых окончен: в Турции масштабные лесные пожары добрались до прибережных отелей (фото, видео)
03 Агрессивный, выбрасывал котов в туалет: что известно о подростке, сознавшемся в убийстве 6-летней девочки под Харьковом
04 В Карпатах молния ударила сразу в трёх туристов: в каком они состоянии (фото)
05 Более 40 человек погибли и около 150 пропали без вести из-за наводнения в Афганистане (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги съезда партии &quot;Голос&quot;: Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Итоги съезда партии "Голос": Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
&quot;Пантера сидела у мужчины на голове&quot;: в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
"Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь