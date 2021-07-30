День Марины Лазаревой 30 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот праздник

В пятницу, 30 июля, почитается память двух святых - Маргариты Антиохийской (она же - православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Также в этот день отмечаются праздники: День системного администратора и Международный день дружбы.

По преданию, святая Маргарита родилась в Антиохи, и когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Однажды, очарованный красотой Маргариты, римский префект Олимврий предложил ей брак, но при условии отречения от Христа. Девушка отказалась и префект приказал ее казнить.

Источник: Азбука веры

В один день с Мариной, 30 июля, поминают пресвитерия Лазаря Галисийского. Во взрослом возрасте святой принял постриг и поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. К нему приходили множество верующих, в результате чего образовалась община, а позже - монастырь.

Источник: tatmitropolia.ru

Народные приметы 30 июля

Если гроза случилась - осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели.

Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.

Днем очень жарко, а ночью холодает - следующий день будет ясным и солнечным.

Что запрещено делать 30 июля

30 июля запрещено смотреть на молнии. Верили, что так можно ослепнуть и навлечь на свой дом беды.

Не следует в этот день принимать судьбоносные решения, связанные с браком - предпринятые шаги (признание в любви, предложение руки и сердца) окажутся ошибочными.

Не рекомендуется шуметь в лесу. Верили, что такое поведение привлечет внимание темных сил.

В этот день отмечаются именины Марины. Красивые открытки и картинки с Днем ангела Марины смотрите ниже.

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

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