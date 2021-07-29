Стало известно, когда в Украине отменят масочный режим

Стало известно о том, когда и при каком условии в Украине могут отменить ношение масок.

По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, которого цитирует "Украинская правда", масочный режим в стране отменят только если большая часть населения сделает прививки против ковида.

Кузин говорит, что при данном условии будет гарантия того, что человек без маски не будет подвергать опасности других.

Таким образом, дата, когда украинцам разрешат посещать общественные места без масок, зависит от них самих - от темпа вакцинации.

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышены 2 или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень - то есть желтый, оранжевый или даже красный. Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершено вакцинацию групп риска и общего населения, и какой количество случаев будет регистрироваться", - поясняет чиновник.

По всей вероятности, с учетом прогнозов по распространению "Дельты" в Украине, грядущие осень и зиму мы проведем еще в масках, которые защитят и от других вирусов.

Напомним, американские ученые заявили о том, что третья вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech может обеспечить сверхзащиту против распространяющегося по всему миру штамма "Дельта", а двух доз может быть недостаточно.