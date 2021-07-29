Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа

Президент Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа, который уже давно отмечается в Европе в этот день.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства подписал указ № 333/2021, который начнет действовать с 1 января 2022 года.

В Офисе президента говорят, что такое решение приняли "с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".

После утверждения нового указа, предыдущий от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня, теряет силу и больше не действует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 июля Владимир Зеленский утвердил новое положение о советнике президента Украины.