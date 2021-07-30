Жара и кратковременные дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине в выходные

Сухо и малооблачно, с небольшими дождями на западе и востоке Украины. Так охарактеризовала погоду 31 июля и 1 августа метеоролог Наталья Диденко. Украину окружают циклоны Фердинанд и Элиор, но они не принесут ожидаемой дождливой погоды.

Об этом синоптик рассказала на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, днем на выходных в Украине ожидается +28 +32 градуса по Цельсию, а на востоке и юге страны 1 августа температура подскочит до +34.

Западная и северная части Украины 1 августа почувствуют на себе влияние циклона Фердинанд. Там пройдут дожди.

В столице Украины сохранится сухая и жаркая погода. Дождь вероятен вечером в воскресенье.

Украинский гидрометцентр предупреждает о кратковременных дождях и грозах на западе, востоке и юго-востоке Украины 31 июля.

(Фото: Гидрометцентр)

Ранее "Телеграф" писал, что в Бразилию пришел полярный фронт - страну засыпало снегом. Местные жители лепят снеговиков и делятся эпичными видео.