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Жара и кратковременные дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине в выходные

Жара и кратковременные дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине в выходные
12:25 Сегодня Телеграф КГГА

Сухо и малооблачно, с небольшими дождями на западе и востоке Украины. Так охарактеризовала погоду 31 июля и 1 августа метеоролог Наталья Диденко. Украину окружают циклоны Фердинанд и Элиор, но они не принесут ожидаемой дождливой погоды.

Об этом синоптик рассказала на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, днем на выходных в Украине ожидается +28 +32 градуса по Цельсию, а на востоке и юге страны 1 августа температура подскочит до +34. 

Западная и северная части Украины 1 августа почувствуют на себе влияние циклона Фердинанд. Там пройдут дожди. 

В столице Украины сохранится сухая и жаркая погода. Дождь вероятен вечером в воскресенье. 

Украинский гидрометцентр предупреждает о кратковременных дождях и грозах на западе, востоке и юго-востоке Украины 31 июля. 

прогноз погоды 31 июля

прогноз погоды на 1 августа

(Фото: Гидрометцентр)

Ранее "Телеграф" писал, что в Бразилию пришел полярный фронт - страну засыпало снегом. Местные жители лепят снеговиков и делятся эпичными видео. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, 31 июля, 1 августа, Погода Украина, погода Киев.
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