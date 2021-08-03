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В Украине скачок новых случаев COVID-19 после выходных: лидером заболеваемости стал Киев

В Украине скачок новых случаев COVID-19 после выходных: лидером заболеваемости стал Киев
08:41 Сегодня Телеграф

В Украине на утро вторника, 3 августа, зафиксировали 827 новых заражений коронавирусом. В числе заболевших 68 детей и 26 медработников.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья. 

Также за 2 августа 334 человека госпитализировали, 533 пациента - выздоровели. При этом было зафиксировано 26 летальных исходов.

За сутки было сделано 15 946 ПЦР-тестов, 8 229 тестов методом ИФА, экспресс-тестами воспользовались 11 447 человек.

Лидером по количеству новых заболеваний коронавирусом за 2 августа стал Киев - 198 новых случаев. Большой скачок новых случаев после выходных зафиксировали также в Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Статистика за все время пандемии в Украине: 

  • заболели - 2 254 361 человек;

  • выздоровели - 2 187 703 человека;

  • летальных исходов - 52 981;

  • проведено ПЦР-тестов - 11424130.

Как ранее сообщал "Телеграф", в двух областях Украины после выходных не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Украина, Статистика заболеваний, Министерство охраны здоровья Украины, COVID-19 Коронавирус.
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