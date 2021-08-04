В Украину идут дожди, но лето пока не думает отступать: прогноз погоды на 4 августа

В среду, 4 августа, в западных областей Украины ожидаются дожди с грозами, а в остальных регионах страны будет держаться преимущественно сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Фронты принесут завтра в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами. Сначала робко, местами, а вечером осадки увеличатся и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области", - написала она.

По ее словам, так же неравномерно распределится и температура воздуха в Украине.

На Востоке будет сохраняться летняя жара +29...+32, а на Западе столбик термометра опустится до +22...+26.

В центральных областях стоит ожидать +25...+29 градусов.

"5-6 августа, кому интересно и важно, ощутимо усилится ветер, вероятно даже в штормовых значений", - также предупреждает Диденко.

Подобные данные были обнародованы и Укргидрометцентром.

Ранее "Телеграф" писал, чем порадует украинцев погода в первую неделю августа.