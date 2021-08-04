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В Украину идут дожди, но лето пока не думает отступать: прогноз погоды на 4 августа

В Украину идут дожди, но лето пока не думает отступать: прогноз погоды на 4 августа
05:23 Сегодня Телеграф

В среду, 4 августа, в западных областей Украины ожидаются дожди с грозами, а в остальных регионах страны будет держаться преимущественно сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук. 

"Фронты принесут завтра в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами. Сначала робко, местами, а вечером осадки увеличатся и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области", - написала она. 

По ее словам, так же неравномерно распределится и температура воздуха в Украине. 

На Востоке будет сохраняться летняя жара +29...+32, а на Западе столбик термометра опустится до +22...+26. 

В центральных областях стоит ожидать +25...+29 градусов. 

"5-6 августа, кому интересно и важно, ощутимо усилится ветер, вероятно даже в штормовых значений", - также предупреждает Диденко. 

Подобные данные были обнародованы и Укргидрометцентром. 

Ранее "Телеграф" писал, чем порадует украинцев погода в первую неделю августа.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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