В украинских школах до сих пор не могут поднять "запрещенную в СССР" тему

Тема сексуального воспитания детей в школах неоднократно становилась предметом ожесточенных дискуссий, а большинство родителей отметили необходимость введения такого предмета в школьной программе, однако в Минобразования считают, что в половом воспитании как отдельном предмете - нет смысла.

Об этом во вторник, 3 августа, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию "Слово и дело".

Шкарлет отметил, что в Советском Союзе эта тема была запрещена и неудобна, а недостаток информации в этом вопросе потом негативно отразился на обществе.

Несмотря на это, министр считает, что как отдельный предмет сексуальное воспитание выносить не нужно, ведь школьная программа и так перенасыщена.

"Ну, у нас есть несколько дисциплин: и основы здоровья, и биология, и целый ряд факультативных курсов - "Школа против СПИДа", "Взрослейте на здоровье"... Оно все есть. Вы знаете, есть определенные ограничения времени, когда ты можешь ученика загружать в течение недели. У нас есть еще химия, биология, физика, математика, физическое воспитание, труд, изобразительное искусство, пение... 30 часов в среднем на все дисциплины, за каждый час учителя "дерутся" - много всего не охватишь. Поэтому есть интегрированные образовательные программы, интегрированные курсы, которые в рамках, например, биологии, основ здоровья формируют специфические темы...", - сказал Шкарлет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минобразования решило облегчить школьникам жизнь на фоне COVID-19.