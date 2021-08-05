Дожди и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 5 августа

В Украине в четверг, 5 августа, в западных областях, на севере и местами в центральной части страны стоить ожидать дожди, грозы и незначительное похолодание - только на юге и востоке будет жарко.

Об этом сообщает украинский метеоролог и главный синоптик страны Наталия Диденко в Telegram-канале.

По ее словам, непогода в некоторых частях Украины может сопровождаться шквалами.

В Киеве также пройдет дождь, и будет гроза. Максимальная температура днем будет составлять +26-27 градусов Цельсия.

На севере и в большинстве центральных областей 5 августа будет прохладно - не более + 25-29 градусов Цельсия.

Как сообщает синоптик, в западной части Украины стоит ожидать всего +22-27 градусов.

По словам Диденко, в пятницу дождь может измениться серьезным ливнем в сочетании со шквалом.

Жаркая погода будет только на востоке, юге и восточных районах центральной Украины (Днепр с районами, область). Там температура воздуха будет составлять + 28-33 градуса Цельсия.

На карте Укргидрометцентра можно увидеть, что дожди пройдут по большей части территории страны и они будут сопровождаться грозами.

В областях, где сейчас много отдыхающих - Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской - погода будет солнечной и теплой.

В Одессе стоит ожидать +27-29 градусов днем и +18-19 ночью, в Херсоне днем будет +31-33 градуса и столько же в Николаеве.

В Запорожской области также ожидается теплая погода +30-32 градуса Цельсия.

Ранее "Телеграф" сообщал прогноз погоды на первую неделю августа.