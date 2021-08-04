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В Украину прибыла новая большая партия вакцин от COVID-19 AstraZeneca: кому она достанется

В Украину прибыла новая большая партия вакцин от COVID-19 AstraZeneca: кому она достанется
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

В Украину в рамках глобального механизма COVAX прибыло 509 400 доз вакцины AstraZeneca. Эту партию Украины получила от Дании.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Зеленский заявил о реализации его договоренности с Меттом Фредериксеном (Премьер-министр Дании) и поблагодарил "датских друзей за помощь".

Между тем в МОЗ заявили, что эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует раздать разным стран еще 3 миллиона вакцин от коронавируса до конца 2021 года.

При этом в министерстве отметили, что новую партию вакцин AstraZeneca будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу препарата, а остальные распределят между пунктами вакцинации.

Новая партия вакцин в Украине
Напомним, что за вторник, 3 августа, прививки от коронавируса получили 153 258 человек. Из них одну дозу - 89 892 человека, а полностью завершили курс вакцинации - 63366 человек.

С начала прививочной компании, по состоянию на 4 августа, в Украине вакцинировали 3 759 405 человек, из них полностью завершили курс (получили две дозы) - 2 151 799 человек. Всего было проведено 5911202 прививки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре решили поощрять вакцинированных от коронавируса.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Дания, Вакцинация, Коронавирус, Министерство охраны здоровья, AstraZeneca.
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