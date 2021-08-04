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Две тысячи на подготовку детей к школе от Президента - кто их получит

Две тысячи на подготовку детей к школе от Президента - кто их получит
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал выделение 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к школе. 

Об этом сообщает Правительственный портал. 

Деньги будут выделены на каждого ребенка в таких семьях возрастом от 6 до 18 лет включительно.  Для получения материальной помощи заявление от родителей не требуется - все должно быть организовано местными органами социальной защиты. 

Всего такую помощь к началу учебного года получат 145 тысяч детей. 

Хватит ли этой суммы, чтобы собрать ребенка к школе - разбирался "Телеграф". 

Для минимального комплекта сбора первокласника в школу нужен рюкзак, пенал с ручками, карандашами и линейкой, альбом, тетради в косую линию и клетку, форма по необходимости, дневник, обложки, товары для творчества - клей, цветная бумага, пластилин и краски. 

Стоимость самого недорогого школьного рюкзака, согласно информации на сайтах продаж в Украине стартует от 100 гривен, при этом за модель с ортопедической спинкой нужно заплатить в три раза больше. 

Недорогой китайский пенал с наполнением из канцтоваров обойдется в 350 гривен. Набор для творчества - минимально стоит 295 гривен. 

Стоимость тетрадей стартует от 85 гривен за комплект из 20 штук с 24 листами. Обложки - от 15 гривен за комплект из 10 штук. Самый дешевый дневник в мягкой облошке - 15 гривен. 

Наибольшей частью расходов станет покупка одежды. Один комплект формы для девочки стоит больше 1400 гривен. Костюм двойка для мальчика - почти 700. Если форма школьнику не нужна - собрать ребенка в школу сумма от президента поможет. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что школы с невакцинированным персоналом смогут работать при условии "зеленой зоны" в регионе. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Правительство, Президент Украины, Многодетные семьи, Малообеспеченные семьи, Подготовка к школе.
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