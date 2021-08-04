Две тысячи на подготовку детей к школе от Президента - кто их получит

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал выделение 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к школе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Деньги будут выделены на каждого ребенка в таких семьях возрастом от 6 до 18 лет включительно. Для получения материальной помощи заявление от родителей не требуется - все должно быть организовано местными органами социальной защиты.

Всего такую помощь к началу учебного года получат 145 тысяч детей.

Хватит ли этой суммы, чтобы собрать ребенка к школе - разбирался "Телеграф".

Для минимального комплекта сбора первокласника в школу нужен рюкзак, пенал с ручками, карандашами и линейкой, альбом, тетради в косую линию и клетку, форма по необходимости, дневник, обложки, товары для творчества - клей, цветная бумага, пластилин и краски.

Стоимость самого недорогого школьного рюкзака, согласно информации на сайтах продаж в Украине стартует от 100 гривен, при этом за модель с ортопедической спинкой нужно заплатить в три раза больше.

Недорогой китайский пенал с наполнением из канцтоваров обойдется в 350 гривен. Набор для творчества - минимально стоит 295 гривен.

Стоимость тетрадей стартует от 85 гривен за комплект из 20 штук с 24 листами. Обложки - от 15 гривен за комплект из 10 штук. Самый дешевый дневник в мягкой облошке - 15 гривен.

Наибольшей частью расходов станет покупка одежды. Один комплект формы для девочки стоит больше 1400 гривен. Костюм двойка для мальчика - почти 700. Если форма школьнику не нужна - собрать ребенка в школу сумма от президента поможет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что школы с невакцинированным персоналом смогут работать при условии "зеленой зоны" в регионе.