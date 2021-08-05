Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла": под грифом "секретно" сейчас более 70 томов дела

Генпрокуратура откроет ранее засекреченные материалы расследования дела об "Иловайском котле", - из 300 томов сейчас около 70 находятся под грифом "секретно".

Об этом на встрече с родными погибших, плененных и пропавших рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова 5 августа, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что расследование Иловайской трагедии идет по двум направлениям:

организации вторжения россиян и убийство украинских военных;

возможная небрежность военных служебных лиц из числа руководства АТО.

В рамках расследования допросили более 900 свидетелей и потерпевших, исследовали более 1,6 тысяч документов, - в целом собрали уже более 300 томов дела, из которых более 70-ти находятся под грифом секретности.

СБУ направила в Генштаб и другие органы ходатайства о рассекречивании документов, в то время как Генпрокуратура работает над усовершенствованием официального сайта, где в дальнейшем хотят запустить специальный раздел, который будет содержать данные о ходе расследования Иловайской трагедии и фотокопии рассекреченных документов.

"Общество должно знать правду", - заявила Венедиктова.

Напомним, бои за Иловайск в Донецкой области проходили почти семь лет назад, с 7 по 31 августа 2014 года, - 18 числа украинские военные смогли войти в город, но спустя несколько дней к боевикам пришло мощное подкрепление, после чего бойцы оказались в окружении.

Суммарно в ходе боевых действий погибло 368 украинских военных, еще 18 до сих пор считаются пропавшими.

Как сообщал "Телеграф", накануне Генпрокуратура сообщила о подозрении двум российским генерал-полковникам в деле об "Иловайском котле".