Двух российских генералов подозревают в убийстве украинских воинов в "Иловайском котле"

В Генпрокуратуре сообщили о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных сил России, которые в 2014 году организовали массовое убийство украинских солдат в Иловайске на Донбассе.

По информации украинского ведомства, подозреваемые - начальник Главного штаба Сухопутных войск (первый заместитель Главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных Сил России) и начальник Центрального командного пункта Генштаба РФ.

Следователи говорят, что именно эти люди в августе 2014 года "осуществили вероломное убийство" украинских солдат, которые выходили из горячей точки - Иловайска - по так называемому коридору. Безопасность украинских солдат тогда гарантировали военные России.

На этом "деятельность" российских топ-военных в Украине не закончилась. В 2014-2015 годах подозреваемые руководили незаконными формированиями на Донбассе и вели агрессивную войну на украинских территориях.

По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведения агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, открыты уголовные производства. Россиянам в нашей стране грозит пожизненное заключение.

Напомним, высший суд Праги в Чехии признал терроризм в действиях белоруса Алексея Фадеева, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков в 2014-2016 гг, и увеличил его срок заключения с 4,5 до 21 года.