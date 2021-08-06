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Блогершу из Турции хотят упечь в тюрьму на 3 года из-за фото в музее секса

Блогершу из Турции хотят упечь в тюрьму на 3 года из-за фото в музее секса
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф фото Instagram Мерв Таскин

В Турции 23-летняя блогерша Мерв Таскин пойдет под суд из-за фото в музее секса в Амстердаме. Девушке грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает ВВС.

 Мерв Таскин

Как известно, турецкие правоохранительные органы внимательно отслеживают публикацию непристойных материалов в соцсетях. Так, согласно турецким законам, Мерв Таскин могут оштрафовать или посадить в тюрьму до 3 лет.

"У меня будет суд 26 октября за публикации фото, которые я сделала в Музее секса в Амстердаме, за несколько покупок и смешные посты и твиты. Я не знаю, что решат судьи", - рассказала девушка. 

Мерв Таскин

Мерв Таскин - популярный турекий блогер. У девушки около 570 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее сообщалось, что в России блогера хотят отправить в тюрьму на 4 года за имитацию "приступа коронавируса".

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 222

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Блогерша, мерв таскин, непристойные фото.
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