Блогершу из Турции хотят упечь в тюрьму на 3 года из-за фото в музее секса

В Турции 23-летняя блогерша Мерв Таскин пойдет под суд из-за фото в музее секса в Амстердаме. Девушке грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает ВВС.

Как известно, турецкие правоохранительные органы внимательно отслеживают публикацию непристойных материалов в соцсетях. Так, согласно турецким законам, Мерв Таскин могут оштрафовать или посадить в тюрьму до 3 лет.

"У меня будет суд 26 октября за публикации фото, которые я сделала в Музее секса в Амстердаме, за несколько покупок и смешные посты и твиты. Я не знаю, что решат судьи", - рассказала девушка.

Мерв Таскин - популярный турекий блогер. У девушки около 570 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее сообщалось, что в России блогера хотят отправить в тюрьму на 4 года за имитацию "приступа коронавируса".