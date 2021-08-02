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Наталья Краснова раскрыла секрет своего похудения: "Теперь так не делаю"

Наталья Краснова раскрыла секрет своего похудения: "Теперь так не делаю"
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Натальи Красновой

Известный российский стендап-комик и блогер Наталья Краснова, которая в июле связала себя узами брака в третий раз, сообщила, что за последнюю неделю ей удалось сбросить три килограмма.

В Инстаграме 41-летняя звезда рассказала, что сейчас ее вес составляет 64 кг при росте 1,75. Краснова написала, что половина из потерянного веса - это всего лишь вода, а вторая половина - тот самый жир.

Секрет снижения веса у Натальи всего один: не кушать ночью.

Еще тот живчик: 74-летний Арнольд Шварценеггер прокатился на велосипеде после операции на сердце (фото)

"Не НА ночь, а ночью. Потому что за июль я приобрела такую мерзкую привычку: если проснулась среди ночи и не знаешь, что делать, надо покушац. Всё. Теперь так не делаю. Как ни крути, самая лучшая диета: не ешь, если не голоден", - поделилась блогер.

 
 
 
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A post shared by КРАСНОВА (@krasnovanatasha)

Ранее Наталья Краснова дерзко ответила хейтерам, которые указали ей на природные недостатки во внешности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

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Похудение, Блогеры, Наталья Краснова.
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