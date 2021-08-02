Наталья Краснова раскрыла секрет своего похудения: "Теперь так не делаю"

Известный российский стендап-комик и блогер Наталья Краснова, которая в июле связала себя узами брака в третий раз, сообщила, что за последнюю неделю ей удалось сбросить три килограмма.

В Инстаграме 41-летняя звезда рассказала, что сейчас ее вес составляет 64 кг при росте 1,75. Краснова написала, что половина из потерянного веса - это всего лишь вода, а вторая половина - тот самый жир.

Секрет снижения веса у Натальи всего один: не кушать ночью.

"Не НА ночь, а ночью. Потому что за июль я приобрела такую мерзкую привычку: если проснулась среди ночи и не знаешь, что делать, надо покушац. Всё. Теперь так не делаю. Как ни крути, самая лучшая диета: не ешь, если не голоден", - поделилась блогер.

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Ранее Наталья Краснова дерзко ответила хейтерам, которые указали ей на природные недостатки во внешности.