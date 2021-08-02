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Еще тот живчик: 74-летний Арнольд Шварценеггер прокатился на велосипеде после операции на сердце (фото)

Еще тот живчик: 74-летний Арнольд Шварценеггер прокатился на велосипеде после операции на сердце (фото)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram Arnold Schwarzenegger

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер может похвастаться отличной физической формой несмотря на то, что 30 июля знаменитости исполнилось 74 года. Только в прошлом году звезда фильма "Терминатор" перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана, а сегодня он в состоянии поучаствовать в велосипедной прогулке со своими друзьями.

Шварценеггер, который в начале этого года сделал прививку от коронавируса, был замечен папарацци на прошлых выходных в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.

Актер был одет в темно-синюю куртку Patagonia поверх темной футболки, в черные шорты, обнажающие его мускулистые ноги, а также в кожаной обуви. Мужчина не снимал солнцезащитных очков, пока шел по велосипедной дорожке со приятелями.

Арнольд Шварценеггер на велике

Источник: Daily Mail

В образе "Миротворца": Сильвестр Сталлоне позабавил сеть фото с коллегой из "Отряда самоцбийц-2"

Арнольд Шварценеггер на велосипеде

Источник: Daily Mail

Арнольд Шварценеггер на прогулке

Источник: Daily Mail

Ранее хороший друг Шварценеггера, 75-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне показал, как каждое утро он поднимает по 40 кг металлических "блинов". Очевидно, что ежедневные тренировки все же способны держать в тонусе даже таких старичков, как Арни и Слай!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Арнольд Шварценеггер.
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