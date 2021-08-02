Еще тот живчик: 74-летний Арнольд Шварценеггер прокатился на велосипеде после операции на сердце (фото)

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер может похвастаться отличной физической формой несмотря на то, что 30 июля знаменитости исполнилось 74 года. Только в прошлом году звезда фильма "Терминатор" перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана, а сегодня он в состоянии поучаствовать в велосипедной прогулке со своими друзьями.

Шварценеггер, который в начале этого года сделал прививку от коронавируса, был замечен папарацци на прошлых выходных в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.

Актер был одет в темно-синюю куртку Patagonia поверх темной футболки, в черные шорты, обнажающие его мускулистые ноги, а также в кожаной обуви. Мужчина не снимал солнцезащитных очков, пока шел по велосипедной дорожке со приятелями.

Источник: Daily Mail

Источник: Daily Mail

Источник: Daily Mail

Ранее хороший друг Шварценеггера, 75-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне показал, как каждое утро он поднимает по 40 кг металлических "блинов". Очевидно, что ежедневные тренировки все же способны держать в тонусе даже таких старичков, как Арни и Слай!