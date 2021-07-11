Блогер Наталья Краснова вышла замуж: кто она такая и почему хранила отношения в секрете

Известный российский блогер-миллионник 41-летняя Наталья Краснова покинула ряды холостячек и в третий раз пошла под венец. Об этом знаменитость рассказала на своей личной странице в Инстаграм, опубликовав первое фото со свадьбы со своим мужем, а также показав свидетельство о браке.

"Я вышла замуж. Это не шутка и не прикол" - подписала фото Наталья.

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Судя по свидетельству, свадьба состоялась еще 9 июля. Фамилию блогер решила не менять.

Своего нового супруга Краснова пока скрывает от "лишних" глаз. Знаменитость решила жить по принципу "счастье любит тишину", и поэтому о своем возлюбленном говорить не собирается.

Для торжественного события Наталья выбрала длинное, кружевное белое платье со шлейфом, длинными рукавами и открытой спиной. Стоит отметить, что наряд был создан специально для блогера, чтобы она могла в нем танцевать танго.

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Наталья Краснова - известная российская юмористка, стэндапер, блогер и вайнер. Стала популярна в сети благодаря своим смешным роликам в Инстаграм и по участию в различных телепроектах: "Смех без правил", "Камеди Батлл", КВН, "Брачные игры" и т.д.

Стоит отметить, что по образованию Наталья педагог. Она закончила Челябинский государственный университет, а после 10 лет работала в школе, и даже разработала несколько авторских методик по педагогике. Тогда еще будущему блогеру присудили звание "Учитель года".

В 2007 году Наталья начала пробоваться в качестве комедиантки. С того времени и началась ее карьера юмористки.

Наталья Краснова дважды была замужем. Перым мужем блогера был юморист Александр Алымов. В браке у них появилось 2 сыновей - Наталья родила близнецов Артура и Тимура. После развода дети остались с артисткой.

Вторым мужем Красновой стал американский хоккеист Дерон Куин. Пара рассталась в 2020 году.

За ее страничкой в Инстаграм следит почти 2,5 млн подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРАСНОВА (@krasnovanatasha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРАСНОВА (@krasnovanatasha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРАСНОВА (@krasnovanatasha)

Также, отметим, что Наташа Краснова в свои 40 попала на обложку MAXIM. Юмористка поддерживает себя в хорошей форме, что подтверждают фото с обложки глянца.

Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица Гвен Стефани также покончила с холостяцкой жизнью и 3 июля вышла замуж за Блейка Шелтона.