"Это не мешает мне жить и работать": блогер Наталья Краснова рассказала о своих недостатках (видео)

Популярный российский блогер-миллионник Наталья Краснова, которая недавно потрясла новостью о своем неожиданном замужестве, обратилась к своим хейтерам, которые указали на ее природную особенность, имеющаяся у всех людей - волоски на лице. Некоторые из подписчиц посчитали это каким-то ужасным недостатком с акцентом "как ее взяли замуж".

Наталья, которая открыто признает свои маленькие косметические изъяны, не смогла сдержаться и записала в Инстаграме специальное видео по этому поводу. Блогер, которая в браке уже третий раз, была очень удивлена подобными комментариями.

"Некоторые женщины, вроде меня, умудряются выйти замуж и с морщинами, и с ляхами волосатыми, с целлюлитиком... А некоторые идеальные, которые "я вся такая королевишна, кому же я достанусь?". Так, наверное, никому", - предположила Краснова.

Наталья отметила, что для таких "идеальных" девушек красивых мужчин нет, "чтобы под стать".

"Они есть, конечно, такие красивые мужики, но они уже встречаются с другими красивыми мужиками. Ты им нах*р не обосралась родная, прости", - прокомментировала 41-летний блогер. Стоить добавить, что теперешний муж Красновой моложе ее на 16 лет.

Внимание! В ролике много нецензурной лексики (видео 18+):

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