Не "Монополия": топ-5 настольных игр, которые удивят вашу семью и друзей

Лето - отличное время, чтобы провести его в кругу семьи и друзей. А чтобы провести его весело, можно всем вместе собраться за настольной игрой. К счастью, в "настолки" можно играть не только дома, но и на природе. Поэтому берите с собой друзей и смело отправляйтесь на игровой пикник. А какие есть настольные игры для всей семьи, смотрите в подборке "Телеграфа".

Лучшие настольные игры для всей семьи

"Ведьмак. Старый мир"

"Ведьмак. Старый мир" - это приключенческая настольная игра с захватывающим сюжетом. Вы можете попробовать себя в роли ведьмака и посоревноваться за звание лучшего на континенте. Это игра для компании из 2-5-ти человек, которые будут путешествовать по загадочному миру магии на огромной карте и бороться с монстрами.

"Красный рассвет"

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"Красный рассвет" - стратегическая карточная игра, где действие происходит в тоталитарном мире будущего, который разделен на разноцветные касты. Участники игры возглавят большие дома и будут сражаться за персонажей, которые будут полезными для них. В конце игры они также получают очки гелия, флот, уровень влияния и фишку владычества. Побеждает игрок с наибольшим количеством очков.

"Цезарь: Римляне и Галлы"

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В этой игре вам предстоит отправиться на две тысячи лет назад, чтобы сразиться на стороне одной из противоборствующих групп: римлян или галлов. В игре вам придется научиться принимать неочевидные решения и разрабатывать выигрышные стратегии, а также умело обращаться с картой.

"Декодер"

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Это отличная настольная игра для большой компании. Участники делятся на две команды, в каждой из которых может быть от 2 – до 4 игроков. Цель игры в каждом раунде состоит в том, чтобы передать код своим сокомандникам таким образом, чтобы соперники не смогли его взломать.

"Опасные слова"

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"Опасные слова" - это фэнтезийная игра, в которой вам придется объяснять и отгадывать слова. Капитаны должны объяснить участникам своей команды загаданное слово при помощи других слов. При этом заранее составляется список слов, которые использовать при объяснении нельзя, иначе ход переходит к другой команде.

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