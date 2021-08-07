Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине

На Буковине 47-летняя женщина внезапно скончалась во время свадьбы.

Как сообщает издание "Molbuk", трагедия произошла в селе бывшего Сторожинецкого района на Буковине.

По словам очевидцев, в ресторане женщина, танцуя, неожиданно потеряла сознание и умерла на месте. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении женщины совершено не было. Причины смерти устанавливаются.

Ранее "Телеграф" писал, что в Египте молодая невеста умерла всего через час после свадьбы. 21-летняя Исра Шаабан, вернувшись домой, почувствовала усталость и резкую боль в груди. Вскоре девушка умерла от сердечного приступа.