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Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине

Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
14:16 Сегодня Телеграф фото Molbuk

На Буковине 47-летняя женщина внезапно скончалась во время свадьбы.

Как сообщает издание "Molbuk", трагедия произошла в селе бывшего Сторожинецкого района на Буковине.

По словам очевидцев, в ресторане женщина, танцуя, неожиданно потеряла сознание и умерла на месте. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении женщины совершено не было. Причины смерти устанавливаются.

Ранее "Телеграф" писал, что в Египте молодая невеста умерла всего через час после свадьбы.  21-летняя Исра Шаабан, вернувшись домой, почувствовала усталость и резкую боль в груди. Вскоре девушка умерла от сердечного приступа. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Свадьба, смерть на свадьбе, трагедия на буковине.
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