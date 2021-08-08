О чем загадать в новолуние 8 августа: лучшее время для перемен в жизни

Астрологи утверждают, что новолуние - энергетически мощное время, которое представляет собой идеальный инструмент для загадывания заветных желаний.
Время, когда фаза Луны по долготе совпадает с фазой Солнца - магической период и прекрасный момент для проведения ритуала по исполнению желаний. Мечты должны быть направлены на начало чего-то нового и положительного, вести к изменениям и развитию в лучшую сторону. Астролог Елена под ником astrologia_horarnaya в Инстаграме рассказала, когда лучше всего загадывать желания, о чем загадывать и что можно и опасно делать в этот день.
Первые лунные сутки начнутся 8 августа в 16:51 и продлятся до 9 августа 5:09 по Киеву: в это время загадываем желания и прописываем цели. В первый лунный день важно внимательно относится ко всему, что вы говорите вслух - вербально мы также закладываем события.
Это новолуние будет очень удачным для работы с целями и желаниями, которые касаются:
Почему важно ставить цели и планировать в новолуние:
До новолуния:
Что нельзя делать на новолуние:
Ранее "Телеграф" писал, как новолуние 8 августа отразится на людей всех знаков зодиака.