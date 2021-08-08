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О чем загадать в новолуние 8 августа: лучшее время для перемен в жизни

О чем загадать в новолуние 8 августа: лучшее время для перемен в жизни
08:54 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: pexels

Астрологи утверждают, что новолуние - энергетически мощное время, которое представляет собой идеальный инструмент для загадывания заветных желаний.

Время, когда фаза Луны по долготе совпадает с фазой Солнца - магической период и прекрасный момент для проведения ритуала по исполнению желаний. Мечты должны быть направлены на начало чего-то нового и положительного, вести к изменениям и развитию в лучшую сторону. Астролог Елена под ником astrologia_horarnaya в Инстаграме рассказала, когда лучше всего загадывать желания, о чем загадывать и что можно и опасно делать в этот день.

Первые лунные сутки начнутся 8 августа в 16:51 и продлятся до 9 августа 5:09 по Киеву: в это время загадываем желания и прописываем цели. В первый лунный день важно внимательно относится ко всему, что вы говорите вслух - вербально мы также закладываем события.

Это новолуние будет очень удачным для работы с целями и желаниями, которые касаются:

  • Самореализации
  • Творческих тем
  • Самопрезентации
  • Личного бренда
  • Крупных покупок
  • Улучшения внешности
  • И финансовых целей и желаний

Почему важно ставить цели и планировать в новолуние:

  • Все начинается в наших головах: когда вы определяете любую цель вы уже позволяете себе это иметь, получить или реализовать, а это самое главное.
  • Мы все зависимы от лунных циклов, и издавна проверено нашими предками: если в день рождения новой Луны в новолуние посеять семена своих желаний, целей - они будут расти и наполнятся силой так как и Луна растет - с каждым днем.

До новолуния:

  • Занимаемся уборкой пространства
  • Наводим порядок в доме
  • Избавляемся от негативных мыслей в голове

Новолуние 8 августа: что нужно успеть сделать до этого дня

Что нельзя делать на новолуние:

  • Избегайте ссор и негатива в первый лунный день - это важно.
  • Нужно отказаться от алкоголя в этот день.
  • Не стоит ни брать, ни давать в долг деньги, а также ничего не отдаем из дома - сохраняем энергию для себя, накапливаем свой ресурс.

Ранее "Телеграф" писал, как новолуние 8 августа отразится на людей всех знаков зодиака.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 4,214

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Луна, Астрология, Новолуние.
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