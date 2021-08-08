О чем загадать в новолуние 8 августа: лучшее время для перемен в жизни

Астрологи утверждают, что новолуние - энергетически мощное время, которое представляет собой идеальный инструмент для загадывания заветных желаний.

Время, когда фаза Луны по долготе совпадает с фазой Солнца - магической период и прекрасный момент для проведения ритуала по исполнению желаний. Мечты должны быть направлены на начало чего-то нового и положительного, вести к изменениям и развитию в лучшую сторону. Астролог Елена под ником astrologia_horarnaya в Инстаграме рассказала, когда лучше всего загадывать желания, о чем загадывать и что можно и опасно делать в этот день.

Первые лунные сутки начнутся 8 августа в 16:51 и продлятся до 9 августа 5:09 по Киеву: в это время загадываем желания и прописываем цели. В первый лунный день важно внимательно относится ко всему, что вы говорите вслух - вербально мы также закладываем события.

Это новолуние будет очень удачным для работы с целями и желаниями, которые касаются:

Самореализации

Творческих тем

Самопрезентации

Личного бренда

Крупных покупок

Улучшения внешности

И финансовых целей и желаний

Почему важно ставить цели и планировать в новолуние:

Все начинается в наших головах: когда вы определяете любую цель вы уже позволяете себе это иметь, получить или реализовать, а это самое главное.

Мы все зависимы от лунных циклов, и издавна проверено нашими предками: если в день рождения новой Луны в новолуние посеять семена своих желаний, целей - они будут расти и наполнятся силой так как и Луна растет - с каждым днем.

До новолуния:

Занимаемся уборкой пространства

Наводим порядок в доме

Избавляемся от негативных мыслей в голове

Что нельзя делать на новолуние:

Избегайте ссор и негатива в первый лунный день - это важно.

Нужно отказаться от алкоголя в этот день.

Не стоит ни брать, ни давать в долг деньги, а также ничего не отдаем из дома - сохраняем энергию для себя, накапливаем свой ресурс.

Ранее "Телеграф" писал, как новолуние 8 августа отразится на людей всех знаков зодиака.