Арахамия выступил ди-джеем на слете молодых "слуг народа" (видео)

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Скадовске (Херсонская область) выступил перед молодежным крылом "СН".

Кадры с ивента разлетелись по телеграм-каналам.

"Глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия выступил перед публикой как ди-джей David Braun", - говорится в сообщении PavlovskyNews.





Выступление Арахамии состоялось в рамках трехдневного мероприятия "Зе!Кемп", во время которого молодежи предложили "увлекательные лекции, зажигательные вечеринки, тренировки по йоге, квесты, философский клуб с народными депутатами и многое другое".

Согласно заявлению, обнародованному на сайте "СН", участие в мероприятиях приняли около 300 человек.

Как сообщалось ранее, Арахамия недавно стал героем многочисленных фотожаб из-за заявления о том, что Украина могла бы "шантажировать" мир, если бы не отказалась от своего ядерного арсенала.