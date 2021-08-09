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Все онлайн: Шмыгаль сказал, когда Украина перейдет в режим "без бумаг"

Все онлайн: Шмыгаль сказал, когда Украина перейдет в режим "без бумаг"
01:37 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине вскоре все публичные государственные услуги перейдут в режим "без бумаг", то есть вся нужная информация будет находиться в электронных ресурсах. Этот процесс должен завершиться уже через три месяца.

Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По словам премьера, президента Владимир Зеленский 6 августа  подписал соответствующий закон о переводе всех публичных услуг в форму онлайн.

"Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что переход в режим "без бумаг" поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - отметил политик.

Еще в прошлом месяце, 15 июля, Верховная Рада приняла закон о режиме "без бумаг" и отправила на подпись президенту.

Если полный переход произойдет, то для получения любой публичной услуги не нужно будет представлять документы и/или информацию, содержащеюся в национальных электронных информационных ресурсах.

Достаточно будет указать сведения, необходимые для предоставления публичной услуги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 августа в Верховной Раде приняли решения внести изменения в закон и разрешить людям с инвалидностью вне очереди проходить через украинскую границу.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Владимир Зеленский, Новый закон, Услуги онлайн, Без бумаг.
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