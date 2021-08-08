Наш спортивный корабль скоро рискует сесть на мель: журналист прокомментировал итоги Олимпиады для Украины

Украина никогда не завоевывал так мало золотых медалей, как на завершившейся в воскресенье, 8 августа, в Токио Олимпиаде, и тому есть объективные причины, кроющиеся в ситуации в профильном министерстве.

Об этом пишет в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook украинский журналист Роман Бочкала.

"Вот и завершилась летняя Олимпиада. Хочу поздравить наших спортсменов. Они действительно молодцы. Особенно если учесть скудные возможности по подготовке. При этом, политики наперегонки публиковали фотографии победителей. Собирали лайки и радостные комментарии. А тем, кому повезло лично знать призеров-олимпийцев, спешили выложить селфи со звездой. По понятным причинам среди таковых большинство "Слуг народа". В их фракции единственное золото.

Но.

Украина никогда не завоевывала так мало золотых медалей. Вместо ожидаемого букмекерами 15-го места, наша страна на 44-м. Впереди даже Косово. Запомнились слезы нашей легкоатлетки, которой не хватило сотых доли до "бронзы". И все могло было быть иначе, если бы у федерации нашлись финансы отправить в Токио не только спортсменку, но и тренера. Глава федерации легкой атлетики пожимал плечами. Мол, не знал об этой ситуации. Стыд.

Очевидно, что нужно глобально пересмотреть подход к управлению спортивной сферой. Вы бывали в соответствующем министерстве? Я был пару раз. Там воняет совком и коррупцией. Каждый, кто приходит во главу, начинает делить должности, бюджеты федераций, землю и объекты недвижимости. Окружает себя сомнительными советниками. И ничего особо не меняется в лучшую сторону. Наш спортивный корабль плывет дальше. И скоро рискует сесть на мель.

Для примера. Единой базы подготовки олимпийцев, как не было, так и нет. Хотя есть ряд интересных проектов, включающих бизнес подход. На фоне общего подъёма интереса к здоровому образу жизни среди населения, профессиональный спорт деградирует. За исключением отдельно взятых видов, которые держатся на энтузиастах с большими финансовыми возможностями.

Но государственного подхода нет. Нет стратегии. Чем не повод для руководства страны сделать оргвыводы? Заслушать спортивных функционеров и половину выгнать к чертовой бабушке. А главное - послушать людей, неравнодушных к спорту, которые готовы вкладывать свои личные средства, а не грабить. Послушать тренеров, спортсменов. Они расскажут много интересного.

Сейчас для этого удачный момент", - написал Бочкала.

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