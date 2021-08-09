Солнечная погода местами будет сменяться дождями и грозами: погода в Украине на понедельник

Первый рабочий день недели порадует большую часть украинцев относительно сухой, но облачной погодой. Впрочем так будет не везде.

Соответствующие данные выплывают из прогноза Укргидрометцентра на понедельник, 9 августа.

По его информации, дожди с грозами ожидаются в западных регионах, а также в Харьковской и Донецкой областях.

Несущественные осадки не исключены в Днепропетровской и Луганской областях.

На остальной части Украины осадков синоптики не ждут.

Температура воздуха на большей части страны ожидается на уровне +28...+31 градуса. В Западных областях дожди "охладят" воздух до +24...+27 градусов.

Луганская область останется единственной в Украине, где будет сохраняться по-настоящему летняя жара, там ожидается +32...+34. Впрочем, уже со вторника дожди принесут похолодание и туда.

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали "Телеграфу", чего ждать от погоды на этой неделе.