Госпитализированных на треть больше чем заразившихся - статистика Covid-19 в Украине за сутки

В Украине заразились коронавирусом 300 человек за воскресенье 8 августа, среди них 20 детей и 2 медработника.

Статистику на утро 9 августа сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки воскресенья:

госпитализированы - 400 человек

летальных случаев - 5

выздоровели - 281

Сделано тестов на коронавирус - 16 720, в том числе методом ПЦР - 9 383.

Лидером по заболеваемости остается Киев, в столице зафиксировали 51 новый случай коронавирусной инфекции за сутки. Значительное количество заболевших COVID-19 также в Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса в Закарпатской и Запорожской областях, там нет ни выявленных, ни летальных случаев. Также отсутствуют данные о госпитализациях. В нижней части антирейтинга заболеваемости коронавирусом также Донецкая, Кировоградская и Полтавская области - по 1 случаю.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине планируют вакцинировать половину населения до конца года - успеют ли прибыть прививки от коронавируса.