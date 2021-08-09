Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Госпитализированных на треть больше чем заразившихся - статистика Covid-19 в Украине за сутки

Госпитализированных на треть больше чем заразившихся - статистика Covid-19 в Украине за сутки
08:25 Сегодня Телеграф

В Украине заразились коронавирусом 300 человек за воскресенье 8 августа, среди них 20 детей и 2 медработника.

Статистику на утро 9 августа сообщает Министерство здравоохранения Украины. 

За сутки воскресенья:

  • госпитализированы - 400 человек
  • летальных случаев - 5
  • выздоровели  - 281
  • Сделано тестов на коронавирус - 16 720, в том числе методом ПЦР - 9 383. 

Лидером по заболеваемости остается Киев, в столице зафиксировали 51 новый случай коронавирусной инфекции за сутки. Значительное количество заболевших COVID-19 также в  Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса в Закарпатской и Запорожской областях, там нет ни выявленных, ни летальных случаев. Также отсутствуют данные о госпитализациях. В нижней части антирейтинга заболеваемости коронавирусом также Донецкая, Кировоградская и Полтавская области - по 1 случаю. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине планируют вакцинировать половину населения до конца года - успеют ли прибыть прививки от коронавируса. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 596

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Украин, Covid-19, COVID-19 Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь