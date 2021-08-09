Госпитализированных на треть больше чем заразившихся - статистика Covid-19 в Украине за сутки

В Украине заразились коронавирусом 300 человек за воскресенье 8 августа, среди них 20 детей и 2 медработника.
Статистику на утро 9 августа сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За сутки воскресенья:
Лидером по заболеваемости остается Киев, в столице зафиксировали 51 новый случай коронавирусной инфекции за сутки. Значительное количество заболевших COVID-19 также в Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
Наименьшее количество новых случаев коронавируса в Закарпатской и Запорожской областях, там нет ни выявленных, ни летальных случаев. Также отсутствуют данные о госпитализациях. В нижней части антирейтинга заболеваемости коронавирусом также Донецкая, Кировоградская и Полтавская области - по 1 случаю.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине планируют вакцинировать половину населения до конца года - успеют ли прибыть прививки от коронавируса.