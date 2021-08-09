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Местами будет дождить: чего ждать от погоды в Украине во вторник

Местами будет дождить: чего ждать от погоды в Украине во вторник
23:31 Пн, 9 Август 2021 Телеграф Фото: pixabay

В Украине во вторник местами ожидаются кратковременные грозовые дожди

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. 

"Ловим завтрашний атмосферный фронт в Украине! Потому что, похоже, с ближайшей синоптической перспективы, только во вторник у нас есть шанс на дожди", - написала она. 

По ее словам, сухо будет лишь на северо-западе страны. 

Что касается температуры воздуха, то Диденко указывает, что наиболее прохладным будет оставаться Запад Украины, там ожидается +23...+27. 

А вот на восточной части Украины стоит ждать +28...+33 градуса. 

"Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональная, поэтому серьезные осадки - вряд ли", - подчеркнула она. 

Подобное от погоды ожидают и синоптики Укргидрометцентра. 

Погода в Украине на 10 августа

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали "Телеграфу", чего ждать от погоды на этой неделе

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Дожди, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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