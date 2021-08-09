Местами будет дождить: чего ждать от погоды в Украине во вторник

В Украине во вторник местами ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Ловим завтрашний атмосферный фронт в Украине! Потому что, похоже, с ближайшей синоптической перспективы, только во вторник у нас есть шанс на дожди", - написала она.

По ее словам, сухо будет лишь на северо-западе страны.

Что касается температуры воздуха, то Диденко указывает, что наиболее прохладным будет оставаться Запад Украины, там ожидается +23...+27.

А вот на восточной части Украины стоит ждать +28...+33 градуса.

"Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональная, поэтому серьезные осадки - вряд ли", - подчеркнула она.

Подобное от погоды ожидают и синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали "Телеграфу", чего ждать от погоды на этой неделе.