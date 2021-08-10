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Украинцы не доверяют Раде почти так же сильно, как и российским СМИ (опрос)

Украинцы не доверяют Раде почти так же сильно, как и российским СМИ (опрос)
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Среди государственных и общественных институтов граждане Украины больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины, а вот к Верховной Раде наоборот мало доверия - почти столько же, сколько и к российским СМИ.

Об этом сообщает "Разумков центр".

Такие результаты показал опрос более 2 тыс. человек возрастом от 18 лет по всей территории Украины, кроме оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

По данным проведенного службой Центра Разумкова опроса, 68% человек доверяю Вооруженным Силам Украины, 64% волонтерским организациям и 63,5% Церкви.

Также высокий уровень доверия среди украинцев заслужила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61%), Глава города (поселка, села), в котором проживает респондент (57%), Государственная пограничная служба (55%).

Граждане Украины также доверяют Национальной гвардии, добровольческим батальонам и совету города (поселка, села), в котором проживают.

Значительно меньше доверие к государственному аппарату Украины, то есть чиновникам - 76% украинцев выразили к ним недоверие. Почти столько же людей не доверяют Верховной Раде - 75%. И это при том, что российским СМИ отказываются доверять 79% опрошенных.

Также высокий уровень недоверия среди украинцев вызывают суды, Правительство Украины, политические партии, прокуратура, коммерческие банки, НАБУ, Высший антикоррупционный суд и Государственная налоговая служба Украины.

Кроме того, украинцы не доверяют Государственной таможенной службе Украины, судам, а также президенту.

Среди респондентов всего 33% доверяют Владимиру Зеленскому.

Чаще всего опрошенные выражают недоверие к В. Медведчуку, П. Порошенку, А. Авакову, Ю. Тимошенко.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах соцопроса, которые показали, что уровень доверия украинцев к президенту Зеленскому стремительно падает.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Украина, Доверие, российские сми, Государственный аппарат.
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