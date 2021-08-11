Жару будут сменять грозовые дожди и шквалы ветра: прогноз погоды на 11 августа

В Украине в среду, 11 августа, синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду, однако в части регионов не обойдется без дождей.

Об этом сообщает метеоролог и синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по прогнозу Диденко в большинстве областей Украины ожидается +27 +32 градуса, а в западных областях +23 +28 градусов.

При этом на востоке и юге страны температура воздуха прогреется до +28 +34 градусов, а свежее всего в среду, 11 августа, будет в Карпатах.

Дожди в среду будут кратковременными с грозами в Запорожье, и в восточной части Украины.

В Киеве 11 августа будет сухо и жарко - до +28 +30 градусов.

По данным Укргидрометцентра, осадки 11 августа обойдут только Одесскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую и Луганскую области. В остальных регионах пройдут дожди, местами ожидаются грозы, град и шквалы ветра.

Во Львове и других западных регионах температура будет колебаться от +24 до +29 градусов днем, а ночью столбики термометра опустятся до +14 +16 градусов. При этом в этих областях дожди как днем, так и ночью.

В центре страны, в частности в Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях будет сухо. Синоптики прогнозируют до +30 градусов днем и +19 ночью.

На востоке страны - в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской областях - пройдут дожди. Температура будет колебаться от 28 до 30 градусов выше нуля.

На юге страны дожди накроют Николаевскую и Херсонскую области. Температура воздуха при этом будет на уровне +28 +31 градусов.

При этом в Одесской области дождей не прогнозируют.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 11 августа чрезвычайники объявили "желтый" уровень опасности в юго-восточной части Украины. Также ожидается град и шквалы ветра 15-20м/с.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от погоды в Украине во вторник.