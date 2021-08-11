Количество заболевших и выздоровевших почти сравнялось: свежая статистика COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 10 августа, в Украине зафиксировали 1122 новых случая коронавируса. При этом количество выздоровлений составило 1160.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, за 10 августа в Украине госпитализировали 648 человек, выздоровели 1160, летальных случаев - 25. В числе новых больных 54 ребенка и 31 медработник.

При этом было проведено 23633 ПЦР-теста, 8963 тестирований методом ИФА, а еще 20604 человека воспользовались экспресс-тестами.

В лидерах заболеваемости за 10 августа - Киев (186), Запорожская (96), Донецкая (89), Харьковская (81), Днепропетровская (70) области.

Наименьшее количество заражений зафиксировано в Волынской (7) и Кировоградской (9) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2261354 человека, из них выздоровели - 2193752, умерло - 53149.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 9 августа в Украине коронавирусом заболели 781 человек, среди них 37 детей и 28 медработников.