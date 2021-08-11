На 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко

Сегодня, 11 августа, ушел из жизни последний внук Ивана Франко - Роланд. Ему было 89 лет.

Об этом сообщил Международный фонд Ивана Франко.

"11 августа, на 90 году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко", - говорится в сообщении.

Коллектив фонда выразил свои соболезнования семье умершего и отметил, что "глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда".

Справка

Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 был советником науки в посольстве Украины в Великобритании. Благодаря его ходатайству Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию "Фарадей" (сейчас - станция Академик Вернадский) в Антарктиде. После этого Роланда Франко стали называть "крестным отцом украинской арктической станции".

Кроме того, Роланд Франко основал Международную премию имени Ивана Франко, которую присуждают за значительные достижения и заслуги в области украинистики и социально-гуманитарных наук.

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