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В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)

В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)

В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)
13:22 Сегодня Телеграф Фото:

В Киеве в субботу, 7 августа, в доме официальный приемов проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром и первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком. Проститься с украинским государственным деятелем пришли десятки людей.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на соответствующие фото и видео ряда украинских СМИ.

Прощание с Марчуком продлится с 12:00 до 15:00 в доме официальных приемов в центре столицы по адресу: улица Грушевского, 22.

Провести Марчука в последний путь пришли друзья и коллеги экс-премьера. В зале также присутствует его жена - Лариса Ившина - заслуженный журналист Украины.

прощание с Марчуком в Киеве

прощание с Марчуком

(Фото: "Суспільне")

Напомним, экс-премьер-министр Украины и первый глава СБУ Евгений Марчук умер 5 августа от остановки сердца. Позже стало известно, что причиной смерти Марчука стали последствия коронавируса.

Смерть Евгения Кирилловича шокировала украинцев - своими воспоминаниями и архивными фото с Марчуком делятся журналисты, украинские политические и общественные деятели, которые не сомневаются: Марчук сделал для независимой Украины очень многое.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 377

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Киев, Евгений Марчук, Церемония прощания.
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