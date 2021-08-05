Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука

Причиной смерти первого главы Службы безопасности Украины и экс-премьер-министра Евгения Марчука стала сердечно-легочная недостаточность, спровоцированная коронавирусом.

Об этом в четверг, 5 августа, заявила Служба безопасности Украины.

Сообщается, что коронавирус обострил заболевания, которыми страдал Марчук, и спровоцировал сердечно-легочную недостаточность. Из-за нее утром 5 августа экс-премьера и не стало.

В СБУ добавили, что роль Марчука создании государства трудно переоценить.

"С ним связано и ассоциируется становления СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Правоохранители также выразили свои соболезнования и добавили, что это большая потеря для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук.

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