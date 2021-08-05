Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Эффект "кабминовского террориста": к каким последствиям может привести захват заложников в Киеве
Эффект "кабминовского террориста": к каким последствиям может привести захват заложников в Киеве
"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат
К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат

Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука

Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф

Причиной смерти первого главы Службы безопасности Украины и экс-премьер-министра Евгения Марчука стала сердечно-легочная недостаточность, спровоцированная коронавирусом.

Об этом в четверг, 5 августа, заявила Служба безопасности Украины.

Сообщается, что коронавирус обострил заболевания, которыми страдал Марчук, и спровоцировал сердечно-легочную недостаточность. Из-за нее утром 5 августа экс-премьера и не стало.

В СБУ добавили, что роль Марчука создании государства трудно переоценить.

"С ним связано и ассоциируется становления СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Правоохранители также выразили свои соболезнования и добавили, что это большая потеря для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук.

Также мы писали, как украинское общество отреагировало на смерть первого главы СБУ Евгения Марчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 305

Все по теме:

СБУ, Причина смерти, Евгений Марчук, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
03 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
04 "Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
05 "Осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВСУ снова понесли потери на Донбассе из-за обстрелов боевиков
ВСУ снова понесли потери на Донбассе из-за обстрелов боевиков
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь