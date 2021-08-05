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"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука

"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф

Украинцы шокированы трагическим известием о смерти бывшего премьер-министра Украины и первого главы Службы безопасности Евгения Марчука, который скончался 5 августа в результате остановки сердца.

Своими воспоминаниями и архивными фото с Марчуком делятся журналисты, украинские политические и общественные деятели, которые не сомневаются: Марчук сделал для независимой страны очень многое.

"Большая и интересная фигура. Генерал КГБ, который стал украинским государственником. Очень надеюсь, что он надиктовал свои воспоминания", - пишет на своей странице в "Фейсбуке" журналист Вахтанг Кипиани.

Глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская вспоминает, что Марчук был невероятно прогрессивным человеком.

"Мы познакомились уже в Минске. Евгений Кириллович работал, даже когда отказывал организм, когда врачи запрещали летать после операции, - вспоминает общественный деятель. - Он говорил по-английски лучше, чем молодое поколение, мог ответить на любой вопрос о ядерном оружии, психологический портрет, исторические факты и трактовал их через призму личного и всегда достаточно конструктивно".

Нардеп Ирина Геращенко пишет, что работа в ТКГ вместе с Евгением Марчуком была для нее большой честью и сожалеет, что из украинской политики уходят такие "глыбы, масштаб которых очевиден".

Напомним, Евгений Марчук ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год). А в марте 1995 года возглавил правительство Украины (до мая 1996 года).

Также Марчук был министром обороны (2003-2004), имел звание генерала армии Украины. А в 2018-2019 годах был в составе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Общественно-политической деятельностью он занимался до последнего.

Как ранее сообщал "Телеграф",  Марчук описал наиболее неблагоприятный сценарий полномасштабного вторжения Путина.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

СБУ, Реакция, Воспоминания, Премьер, Евгений Марчук, Смерть Марчука.
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