От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук

На 81-м году жизни в четверг, 5 августа, из-за остановки сердца скончался выдающийся украинский политический деятель Евгений Марчук. Можно с уверенностью сказать, что со смертью Марчука ушла целая эпоха в украинской политике, ведь за время своей деятельности он возглавлял одни из самых высоких и самых ответственных государственных структур.

"Телеграф" рассказывает, чем запомнился Евгений Марчук в украинской политике.

Евгений Марчук за годы своей деятельности был первым главой Службы безопасности Украины, четвертым премьер-министром, шестым министром обороны и главой СНБО. Имел звание генерала армии Украины и был кандидатом юридических наук.

Родился Евгений Кириллович 28 января 1941 в селе Долиновка на Кировоградщине. Там в 1963 году Марчук окончил педагогический институт по специальности "учитель немецкого языка, украинского языка и литературы". Второе высшее образование он получил юридическое - кандидат юридических наук.

В студенческие годы Марчук начал работать в Комитете Государственной Безопасности (КГБ), а после окончания института в 1963 году стал оперуполномоченным Кировоградского областного управления КГБ. Там он сменил несколько должностей, а уже в 70-х перешел на руководящие посты и работал на них до 1991 года. В 1990 году Евгения Марчука назначили первым заместителем главы КГБ УССР.

С июня по ноябрь 1991 Марчук был министром УССР по вопросам обороны.

С ноября 1991 по июль 1994 - Евгений Кириллович стал первым главой Службы безопасности Украины и получил (в 1994 году) воинское звание - генерал армии.

В июле 1994 года Марчука назначили вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года - первым вице-премьером. С марта 1995 года - и.о. премьер-министра Украины, первый вице-премьер. С июня 1995 по май 1996 - премьер-министр Украины.

Кроме того, Марчук дважды был избран народным депутатом Украины - в 1995 и 1998 годах.

В 1999 году участвовал в президентских выборах и получил 8,13% голосов в первом туре.

В ноябре 1999 года президент Украины Леонид Кучма назначил Евгения Марчука секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). А уже в 2003 году он стал министром обороны.

После увольнения из СНБО в 2004 году Евгений Марчук возглавил "Партию Свободы", которая на парламентских выборах 2006 года набрала лишь 0,06% (около 17 000) голосов избирателей.

С 2008 года Виктор Ющенко назначил Марчука своим внештатным советником.

В декабре 2014 года экс-глава СБУ координировал сотрудничество Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности, а в 2018 году Марчук был членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и возглавил украинскую делегацию в подгруппе по вопросам безопасности. Покинул пост политик в мае 2019 года.

До последних дней жизни Евгений Марчук активно освещал, комментировал и объяснял важные государственные процессы в Украине. Об этом свидетельствуют и его выступления в эфирах украинских телеканалов, и его публикации в социальных сетях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что смерть Марчука шокировала украинское общество. Архивными фото с Марчуком делятся журналисты, украинские политические и общественные деятели, не сомневаются: Марчук сделал для независимой страны очень много.