Вы будете удивлены: кто из политиков больше всего потратил на рекламу в соцсетях в 2021 году

В 2021 году украинские политики уже успели потратить десятки тысяч долларов на рекламу в таких соцсетях, как Facebook и Instagram. В тройку топ-пользователей услуг рекламы попали предприниматель и политик Александр Шевченко, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", а также бывший премьер-министр, экономист Арсений Яценюк.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает "Сhesno.org".

По данным сайта, почти треть от общей суммы расходов на рекламу приходится на 20 самых активных страниц. В их число входят преимущественно представители партии "За будущее", а также медиа народного депутата Виктора Медведчука.

Интересно то, что Александр Шевченко и Арсений Яценюк вошли в тройку топ-пользователей рекламы, тем временем как экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Владимир Гройсман сравнимо с ними гораздо ниже.

Первое место по расходам занимает страница Александра Шевченко, который весной баллотировался в Верховную Раду в 87-м округе. В 2021-м он потратил на рекламу более 49 тыс. долларов (более 1 млн 300 тыс. грн). Страница была особенно активной накануне выборов и в течение месяца после них.

На втором месте по затратам на рекламу в Facebook - главная страница партии "Слуга народа", которая вложила более 47 тыс. долларов (более 1 млн 260 тыс. грн).

На третьем месте оказалась страница Арсения Яценюка, который только в 2021-м вложил в рекламу 40 тыс. долларов (более 1 млн грн). Политик рекламирует сообщения с различными поздравлениями, урывками эфиров или призывами ставить лайки. Известно, что он платит до 3 тыс. долларов (почти 80,5 тыс. грн) за один пост.

Что касается депутатов Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и мэра Киева Виталий Кличко, то они совсем не попали в 20 самых активных пользователей рекламы, что очень странно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в скором времени заключенным в украинских СИЗО за соответствующую плату позволят пользоваться телефоном и откроют доступ в интернет.