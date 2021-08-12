Верила в любовь: что известно об убитой участнице "Панянки-селянки" (фото, видео)

Убитую в Киеве участницу реалити-шоу "Панянка-селянка" звали Татьяна Осадчая. Участие в проекте она принимала в 2014-м году. По ее словам, но шоу она пришла, так как ей было интересно примерить на себя жизнь другого человека. На момент убийства девушке было 34 года.

Что известно об убитой участнице "Панянки-селянки"

Татьяна не была типичной "селянкой": она жила в небольшой квартире в столице Украины вместе с собакой – английским бульдогом. В столичной тусовке девушку называли "супер-персиком" из-за пышной груди, а прозвище "секс-бомба" ей дали еще в школе. По словам девушки, она гордилась своими выдающимися формами.

Татьяна Осадчая называла себя неконфликтным человеком. "Но если придется, тогда я, конечно, наеду", - рассказывала она в шоу. Однако словам подруги убитой, Татьяна обладала непростым характером. "Она вспыльчивая очень. Ее очень легко зацепить чем-то и после выслушать много интересного", - рассказывала подруга.

Кроме этого, участница проекта "Панянка-селянка" рассказывала, что верит в любовь, однако у нее есть четкие критерии касательно избранника. "Рядом со мной должен быть сильный мужчина, мужественный, не как тряпка", – говорила она.

Также Татьяна рассказала, что еще в школе мечтала заниматься маникюром и со временем ее хобби переросло в полноценную работу.

"Панянка-селянка": о чем шоу

"Панянка-селянка" - реалити-шоу, которое дает возможность двум девушкам из противоположных "миров" - бедной крестьянке и богатой городской девушке, - поменяться местами на три дня. Впервые появилось на телеканале ТЕТ в 2014 году.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка" Татьяну. Женщину жестоко зарезал ее собственный муж.